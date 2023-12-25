Лидеры стран ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2030 года

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео kremlin.ru

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз, на сегодняшнем саммите в Санкт-Петербурге утвердили Декларацию о дальнейшем развитии союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», сообщили в пресс-службе российского президента.

По словам президента России Владимира Путина, это — «новый документ программного характера, которым предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия».

Кроме того, в декларации также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как, например, климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие.

Российский лидер подчеркнул, что «документ вобрал в себя видение всех пяти стран союза, того, как дальше должна развиваться евразийская интеграция, полностью отражает мнения и интересы каждого из участников Евразэс и представляется весьма добротным».

Напомним, в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Владимир Путин также пожелал удачи Армении, к которой с 1 января 2024 года перейдет председательство в Евразийском экономическом союзе.

В мае руководитель ФТС России Руслан Давыдов рассказал, что Международное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией, в условиях внешнего санкционного давления продолжается в соответствии с ранее намеченными планами и имеет потенциал для дальнейшего развития.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова