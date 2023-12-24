Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта из-за проведения республиканской елки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта по улицам Бичурина и Мусина. Дорогу начнут перекрывать уже сегодня из-за проведения республиканской елки.

Проезд будет закрыт с 18.00. Действовать ограничение будет до 19.00 25 декабря.

скриншот realnoevremya.ru презентации Министерства по делам молодежи Татарстана

Напомним, 25 декабря проведут две республиканские елки. В них в общей сложности примут участие 17 тысяч несовершеннолетних, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции.

На республиканскую елку в Казань пригласили детей от 7 до 17 лет из всех 45 муниципальных образований Татарстана. В день ее проведения для приезжих ребят организуют питание.



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Айрат Назипов