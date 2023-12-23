«Ряд муниципалитетов имел серьезные нарекания»: Минниханов поручил усилить меры безопасности в праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений по обеспечению безопасности в период проведения новогодних мероприятий. По его словам, в прошлом году «ряд муниципалитетов имел серьезные нарекания по исполнению указанных требований».

— Организация массовых мероприятий требует обеспечения мер безопасности. При их организации и проведении нельзя не учитывать потенциальные угрозы террористического характера и чрезвычайные ситуации. Главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций необходимо организовать в предстоящие выходные дни дежурства должностных лиц, обеспечить четкое взаимодействие всех служб, взять под личный контроль исполнение требований по безопасности, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

По его словам, особого внимания со стороны местных органов власти, предприятий ЖКХ и других служб требуют новогодние праздники, так как в этот период риски возникновения чрезвычайных ситуаций повышаются. Также на фоне резких смен температур существует риск схода снега с крыш многоквартирных домов и иных высотных зданий.

Раис республики напомнил, что на прошедшей неделе в Нижнекамске на 8-летнего мальчика упал снег со льдом. Ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

— Прошу всех на эти вопросы обратить особое внимание. Во избежание новых несчастных случаев следует усилить требования к собственникам и управляющим компаниям, ответственным за уборку снега с крыш домов и козырьков, балконов. Также в период предстоящих выходных нельзя оставлять без внимания состояние придомовых территорий и тротуаров. Главам муниципальных образований, руководителям организаций ЖКХ, Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ — реагировать на перемены погоды своевременно. От качества содержания дорог, дворов, общественных пространств и жилого фонда зависит прежде всего безопасность граждан, — сказал он.

Минниханов также поручил усилить среди населения разъяснительную работу в части обращения с газовым оборудованием.

— 21 декабря в Осиново Зеленодольского района в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газа. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в РКБ. Газовым и жилищным службам следует проводить проверки подключений абонентов к сетям, системы вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за исполнением работ. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор, — сказал Рустам Минниханов.

Об обеспечении порядка и общественной безопасности в период новогодних праздников доложил замминистра внутренних дел по Татарстану — начальник полиции Алексей Соколов. Он напомнил, что для организаторов массовых мероприятий установлены требования к проведению мероприятий, которые предусматривают обследование площадки, наличие стационарного или временного ограждения, другое.

— В период прошлогодних новогодних мероприятий ряд муниципалитетов имел серьезные нарекания по исполнению указанных требований. В течение года мы обращали внимание руководителей районов на необходимость соблюдения требуемых мер. Недостатки допускаются при проведении практически каждых мероприятий. Так, во время проведения Дня республики повторные нарушения выявлялись в Атнинском, Аксубаевском, Верхнеуслонском, Мензелинском, Тетюшском и Сабинском районах. Далее при проведении мероприятий, связанных с открытием новогодних городков 15, 16 декабря, недостатки выявлены в Елабуге, Алькеевском, Рыбно-Слободском и Пестречинском районах, — рассказала он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, казанские власти выделят более 2,5 млн рублей на охрану общественных пространств в период организации и проведения новогодних мероприятий. Подрядчику предстоит оказывать охранные услуги в период с 28 декабря 2023-го по 4 января 2024 года. Его сотрудники выставят на объектах контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых будут находиться от двух до трех человек. Также охранники будут следить за порядком и сохранностью имущества на самих площадках.

В список пространств, для которых ищут охрану, вошли:

парк у Центра семьи «Казан»;

парк «Черное озеро»;

парк «Сосновая роща» (у ДК химиков);

сквер по ул. Мира (в поселке Дербышки);

парк «Крылья Советов»;

парк у озера Лебяжье;

парк «Сад рыбака»;

парк «Светлая долина»;

сквер «100-летия образования строительной отрасли РТ».

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Максим Кокунин