На поддержку российского автопрома правительство выделит 39 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России дополнительно выделит Фонду развития промышленности (ФРП) 39 миллиардов рублей на ключевые проекты ведущих отечественных автомобильных производителей. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Президент поручил ускорить освоение производства всего необходимого перечня критически важных автокомпонентов. Фонду развития промышленности выделено еще порядка 39 млрд рублей. И значительная часть этих средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей, в том числе и на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, — рассказал он на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что такое решение поможет предприятиям в условиях санкций наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Планы, которые стоят перед отраслью — масштабные. Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности, — добавил премьер-министр.

Напомним, за ноябрь 2023 года в России продали 109,7 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 2,3% меньше, чем в середине этой осени. Всего за 11 месяцев в стране продали 939,3 тысячи легковых машин. Это на 64,9% превышает показатель 11 месяцев прошлого года.

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Айрат Назипов