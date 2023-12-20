FLAMAX открыл турникеты

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ООО "ФЛАМАКС"

На прошлой неделе Головной офис компании посетила экскурсионная группа в рамках просветительского проекта Правительства Москвы.



«День без турникетов» был создан 3 года назад для привлечения внимания населения к малому и среднему бизнесу. Проект помогает предпринимателям продвигать свои продукты и привлекать рабочие кадры на открытые вакансии. Предложение поучаствовать в мероприятии поступило руководству FLAMAX в прошлом году, однако тогда компания была занята локализацией производства сборных резервуаров в Лаишевском районе Республики Татарстан. Реализовать идею получилось в декабре 2023 года.

Экскурсия в головном офисе FLAMAX прошла в офлайн-формате. Сотрудники познакомили гостей с деятельностью компании, показали стальные модели резервуаров, отдельно остановившись на недавно реализованных проектах.

По словам директора по развитию FLAMAX Павла Кукина, мероприятие вызвало большой интерес у студентов и стало хорошим опытом для принимающей стороны.

«В рамках проекта «День без турникетов» мы показали гостям, как выглядит офисная часть нашей работы. Менеджер коммерческого отдела Александр Батог провел презентацию о технологии производства резервуаров FLAMAX. В свободное время он комментирует спортивные матчи, поэтому его выступление получилось очень ярким и запоминающимся. Прощаясь, студенты обнимали Александра как старого доброго друга. Мы обязательно продолжим взаимодействовать с молодежью, будем работать над тем, чтобы поставить этот процесс на системный уровень», — отметил Павел Кукин.

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