Умер президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Скончался уроженец Казани, президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов. Он ушел на 76-м году жизни, сообщают пресс-службы Единой Лиги ВТБ и казанского УНИКСа.

Владимир Родионов родился в столице Татарстана 31 мая 1947 года. До 1982 года Родионов выступал за клуб «Автодорожник», был атакующим защитником. Затем стал президентом саратовского клуба.

Под руководством Родионова саратовский клуб четыре раза выигрывал серебро и дважды становился бронзовым призером чемпионатов России, а в сезоне-1998/99 выступал в Евролиге. Среди воспитанников Родионова — Виктор Хряпа, Сергей Моня и другие известные баскетболисты.

Матчи Единой Лиги ВТБ 18—21 декабря начнутся с минуты молчания в память о Владимире Родионове.

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Айрат Назипов