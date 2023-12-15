В конкурсе «Воспитатели России» победила заведующая казанским детсадом

Фото: взято realnoevremya.ru с kzn.ru

Заведующая казанским детским садом №7 Алсу Биктова стала лучшей среди руководителей дошкольных учреждений страны в конкурсе «Воспитатели России». Его итоги подвели в Санкт-Петербурге.

Музыкальный руководитель детского сада №261 Алсу Нуруллина заняла третье место в своей профильной номинации, информирует Управление образования исполкома Казани.

В этом году за победу в конкурсе боролись 4,5 тысячи работников дошкольных образований из всех регионов страны.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сотрудница детского сада №121 Кировского района Казани Мария Тимофеева в октябре победила в номинации «Лучшая самопрезентация» всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023», а логопед казанского детского сада №8 Советского района Екатерина Иванова стала лауреатом конкурса «Учитель-дефектолог России — 2023» в номинации «Учитель-логопед».



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Айрат Назипов