Казань передала в госрезерв Татарстана земельные участки почти на 232 тысячи «квадратов»
Исполком Казани передал в государственный резерв земель Татарстана 16 участков. Они расположены в Московском, Кировском и Авиастроительном районах города.
Общая площадь земельных участков, переданных в государственный резерв Татарстана, составляет 231 962 «квадрата», подсчитало «Реальное время». Самый большой из них занимается 26 974 квадратных метра, самый маленький — 516.
В Московском районе Казани в государственный резерв Татарстана передаются земельные участки с кадастровыми номерами:
- 16:50:000000:6961 площадью 516 кв. м;
- 16:50:000000:6962 площадью 712 кв. м;
- 16:50:000000:6963 площадью 24 646 кв. м;
- 16:50:000000:7015 площадью 10 428 кв. м;
- 16:50:000000:7062 площадью 27 476 кв. м;
- 16:50:000000:7526 площадью 25 522 кв. м;
- 16:50:000000:8125 площадью 25 469 кв. м;
- 16:50:310301:731 площадью 19 005 кв. м.
На территории Кировского района Казани в государственный резерв Татарстана перейдут земельные участки с кадастровыми номерами.
- 16:50:000000:6982 площадью 19 588 кв. м;
- 16:50:190401:4 площадью 2 137 кв. м;
- 16:50:190401:5 площадью 23 099 кв. м;
- 16:50:290104:8 площадью 12 807 кв. м;
- 16:50:290104:9 площадью 1 300 кв. м;
- 16:50:290201:131 площадью 1 614 кв. м;
- 16:50:290201:132 площадью 106 69 кв. м.
В Авиастроительном районе в государственный резерв Татарстана передали земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:7181. Его площадь оценивается в 26 974 «квадрата».
Напомним, летом 2023 года исполком Казани зарезервировал для муниципальных нужд десятки земельных участков в целях комплексного развития территории нежилой застройки по ул. Портовой. Срок — три года.
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