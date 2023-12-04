В рамках «Зеленой формулы» в Нижнекамском районе высадили 800 тысяч деревьев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

За два года в Нижнекамске и Нижнекамском районе в рамках лесоклиматической программы СИБУРа высадили практически целый лес. На площади 220 гектаров растут 800 тысяч саженцев — это кедры, сосны, ели, березы, безпуховые тополя, сирень и рябины. Это добровольные высадки бизнеса.



Лесоклиматическая программа стартовала во всех регионах присутствия компании в 2022 году. В Нижнекамске и Нижнекамском районе в рамках программы первыми высадили сосны, дубы и быстрорастущий тополь, который не выделяет пух. А уже в 2023 году в Нижнекамском районе появилось еще более 400 тысяч деревьев. В том числе высадили большой сирингарий на бульваре Баки Урманче. Радовать горожан ароматом кустарники будут уже через год.



— Благодаря первостроителям наш город всегда был и остается зеленым. Нас радует, что эту традицию поддерживают наши промышленные компании. Буквально за 2 года в рамках лесоклиматической программы высажено 800 тысяч саженцев на 220 гектарах, а это практически лес, который опоясывает наш город и создает «зеленый» щит Нижнекамска. В городе появилась кедровая роща, пихтовая аллея, сиреневый сад. Наша общая главная задача сегодня — сохранить все это для наших потомков, чтобы Нижнекамск всегда оставался зеленым, комфортным и уютным для жизни городом, — отметил Рамиль Муллин, глава Нижнекамского района, мэр г. Нижнекамска.



Этой весной в нижнекамском парке «Семья» высадили 800 кедров. Хвойные деревья на площади двух гектаров уже сегодня являются украшением парка. За собственноручно высаженными саженцами ухаживает семья Трошиных. Супруги вместе с двумя детьми стали активными участниками масштабной акции по высадке кедров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В апреле 2023 года здесь мы посадили кедры, и с тех пор всей семьей каждый месяц мы приходим за ними ухаживать. Я сам работаю в компании и очень горд, организуются такие мероприятия, где можно прийти всей семьей и внести свой вклад в озеленение города, — Артем Трошин, старший бизнес-партнер, служба директора по организационному развитию предприятия.



Массово высаживают деревья с оптимальным потенциалом поглощения углекислого газа. Основную часть посадок проводят сотрудники Нижнекамского лесхоза на лесных участках в районе Соболековского шоссе. Специалисты лесхоза по соглашению с компанией также ухаживают за саженцами, чтобы они лучше приживались.



— Деревья у нас являются защитниками, они задерживают пыль, поглощают шумы и радуют глаз в зимний период, когда у нас с основных деревьев опадает листва. В рамках социальных программ проводится большая работа по восполнению биоресурсов и высаживается большое количество деревьев. Это положительно отражается на экологической ситуации в Нижнекамске, — подчеркнула Ольга Чернышева, начальник отдела охраны труда и окружающей среды Исполнительного комитета НМР.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

За 2 года вместе с компанией деревья высадили сотни нижнекамцев. В акциях по озеленению активное участие принимают волонтеры — сотрудники «Нижнекамскнефтехима», жители города, экологи, ребята из школьного лесничества Нижнекамского района «Лесные братья». Волонтеры также высадили 50 пихт в лесном массиве в районе поселка Красный Ключ. Они восполнили погибшие пихты, которые некогда росли в этом лесу. В 2024 году формирование зеленого пояса Нижнекамского района будет продолжено.

Лилия Егорова