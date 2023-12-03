В России расширят практику проведения профилактических визитов для контроля за социальными учреждениями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году в России плановые проверки в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей заменят профилактическими визитами. Такая мера поможет снизить административную нагрузку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— До сих пор такие визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. Теперь эта практика распространится на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, — сказано в сообщении на сайте правительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Длительность профилактического визита — один день. По результатам может быть выдано предписание об устранении нарушений, но факт их выявления не приведет к административной ответственности и уплате штрафа.

Напомним, диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в стране в 2024 году. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Медицинское наблюдение сотрудника на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением работодателя, так и путем заключения договора с медицинской организацией, в которой сотрудник и будет проходить диспансеризацию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина