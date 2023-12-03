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Татарстан получит от правительства России финансирование на развитие газозаправочной инфраструктуры

11:49, 03.12.2023
Татарстан получит от правительства России финансирование на развитие газозаправочной инфраструктуры
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 300 млн рублей на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа в семи регионах, в том числе и в Татарстане.

Субсидии получат семь регионов:

  • Татарстан;
  • Кемеровская область;
  • Омская область;
  • Самарская область;
  • Свердловская область;
  • Ярославская область;
  • Севастополь.

В пресс-службе правительства уточнили, что компримированный природный газ — один из самых экологичных видов топлива, позволяющий сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В дальнейшем средства будут предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестпроектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, а также коммунальной техники.

Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации «Надежный ориентир».

За прошедшие 10 лет в Татарстане объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз.

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Илина Хакимова
ОбществоВластьПромышленностьЭнергетикаЭкономикаФинансы Татарстан
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