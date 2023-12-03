Татарстан получит от правительства России финансирование на развитие газозаправочной инфраструктуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 300 млн рублей на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа в семи регионах, в том числе и в Татарстане.
Субсидии получат семь регионов:
- Татарстан;
- Кемеровская область;
- Омская область;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Ярославская область;
- Севастополь.
В пресс-службе правительства уточнили, что компримированный природный газ — один из самых экологичных видов топлива, позволяющий сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
В дальнейшем средства будут предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестпроектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, а также коммунальной техники.
Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации «Надежный ориентир».
За прошедшие 10 лет в Татарстане объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым