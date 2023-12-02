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Автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово в 2024 году

08:57, 02.12.2023

В аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург) в 2024 году появятся автоматизированные системы паспортного контроля, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Нововведение позволит пассажирам быстрее проходить пограничный контроль. Сканировать и проверять данные без участия пограничника будут в специальной кабине.

Сейчас такая система уже работает в аэропорту Шереметьево. Установить ее планируется как минимум в шести аэропортах. Она позволяет проходить паспортный контроль на границе за 30—45 секунд.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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