Автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово в 2024 году
В аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург) в 2024 году появятся автоматизированные системы паспортного контроля, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью ТАСС.
Нововведение позволит пассажирам быстрее проходить пограничный контроль. Сканировать и проверять данные без участия пограничника будут в специальной кабине.
Сейчас такая система уже работает в аэропорту Шереметьево. Установить ее планируется как минимум в шести аэропортах. Она позволяет проходить паспортный контроль на границе за 30—45 секунд.
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