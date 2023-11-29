С завода «ЗаряД» Даниса Зарипова взыскали пени за просрочку поставок клюшек Минпромторгу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С завода «ЗаряД» по производству хоккейных клюшек хоккеиста Даниса Зарипова взыскали 36,6 тысячи рублей пеней за просрочку поставок Минпромторгу России, такое решение вынес Арбитражный суд Татарстана.



Завод заключил договор с Минпромторгом на поставку клюшек в регионы России на общую сумму 29,6 миллиона рублей. Однако одну поставку «Заряд» просрочил, в связи с чем накопились пени на почти 60 тысяч рублей.

Минпромторг подал иск в Арбитражный суд Татарстана, но требования удовлетворили лишь частично. Завод должен выплатить 36 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко