В Бугульме на владельца микроавтобуса возбудили административное дело за перевозки без лицензии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Бугульме на владельца микроавтобуса возбудили административное дела за перевозки без лицензии. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Дело возбудили по статье об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ). Проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках провела Бугульминская городская прокуратура.

Постановление с материалами проверки направлено в МТУ Ространснадзора по ПФО для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне прокуратура Казани выявила нарушение Комитетом внешнего благоустройства города сроков выдачи специальных разрешений на автоперевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. В адрес его руководителя внесли представление о его устранении и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

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Маргарита Головатенко