Минлесхоз Татарстана: «Вспышка непарного шелкопряда идет на спад, но выводы делать пока рано»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам осеннего мониторинга специалистами Минлесхоза было установлено, что общая площадь очагов вредителей лесного фонда в Татарстане составляет 13,2 тысячи гектаров. На всех этих участках будут проведены работы по уничтожению парного шелкопряда, но уже в следующем году, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.

По его словам, в мае 2023 года на части территорий Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителей, затронувшие площадь в 53 тысячи гектаров.

Как заверил Кузюров, в осенний период были проведены работы по нефтеванию яйцекладок шелкопряда (нанесение кистью нефтепродуктов и отработанного машинного масла на кладки яиц, — прим. ред.) на площади 4,5 тысячи га.

— Вспышка непарного шелкопряда идет на спад, но выводы пока делать рано. Посмотрим, что покажет нам будущий год. Конкретнее узнаем по сходу снега, когда стартует весенний период лесокультурного сезона. Мы готовы к любой ситуации, — сказал он.

Напомним, в начале года Министерство лесного хозяйства Татарстана выделяло 99,9 млн рублей на уничтожение непарного шелкопряда на территориях Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств. Работу требовалось выполнить до 5 июня.



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Максим Кокунин