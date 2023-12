«Вечерняя Казань» запустит новый сайт в декабре

Главный редактор газеты «Вечерняя Казань» (18+) Кирилл Шлыков анонсировал запуск нового сайта в середине декабря. Об этом он сказал в интервью «Реальному времени».

— Нам потребуется еще 2—3 месяца. Мы в середине декабря запускаемся, а к началу февраля мы «допилим» уже коммерческую составляющую. Нужно дополнительное время для того, чтобы с большими игроками подписать соглашения, договориться и встроить их в структуру сайта, — объяснил собеседник.

Шлыков объяснил, что контент, который уже есть на сайте, сохранится. Сейчас разработчики работают над этим вопросом.

При разработке сайта учитывался дизайн мировых СМИ, включая The New York Times и The Washington Post, а также российских изданий — «РИА Новости», ТАСС, «Ведомостей, «Коммерсанта».

— Их сайты открывали и смотрели, как выглядит у них и как они работают с подписчиками, аудиторией, расставляют блоки, — подытожил он.

Кирилл Шлыков не уточнил затраты, но добавил, что процесс запуска нового сайта весьма дорогостоящий.



Айрат Назипов