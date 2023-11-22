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Технологии

«Вечерняя Казань» запустит новый сайт в декабре

10:59, 22.11.2023 4

Главный редактор газеты «Вечерняя Казань» (18+) Кирилл Шлыков анонсировал запуск нового сайта в середине декабря. Об этом он сказал в интервью «Реальному времени».

— Нам потребуется еще 2—3 месяца. Мы в середине декабря запускаемся, а к началу февраля мы «допилим» уже коммерческую составляющую. Нужно дополнительное время для того, чтобы с большими игроками подписать соглашения, договориться и встроить их в структуру сайта, — объяснил собеседник.

Шлыков объяснил, что контент, который уже есть на сайте, сохранится. Сейчас разработчики работают над этим вопросом.

При разработке сайта учитывался дизайн мировых СМИ, включая The New York Times и The Washington Post, а также российских изданий — «РИА Новости», ТАСС, «Ведомостей, «Коммерсанта».

— Их сайты открывали и смотрели, как выглядит у них и как они работают с подписчиками, аудиторией, расставляют блоки, — подытожил он.

Кирилл Шлыков не уточнил затраты, но добавил, что процесс запуска нового сайта весьма дорогостоящий.

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Айрат Назипов
Технологии Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 ноя
    Вечерняя казань в прошлом году от страха закрыла все комментарии для читателей. Интересно введут ли эту опцию вновь на новом сайте?
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    Анонимно 23 ноя
    Функция комментирования и сейчас открыта
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    Анонимно 24 ноя
    это Бизнес онлайн закрыл, толлько после авторизации
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  • Анонимно 25 ноя
    Интересно, а архивные материалы можно будет смотреть?
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