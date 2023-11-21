Под Казанью завершилось строительство второй очереди логоцентра за 1,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Зеленодольске завершилось строительство второй очереди складского комплекса класса А. Объект передается в коммерческую эксплуатацию компании Оzon. На торжественной церемонии открытия второй очереди побывал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Вторая очередь логоцентра занимает земельный участок в 7,8 гектара, а площадь самого здания второй очереди составляет 35,1 тыс. кв.м. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

Как сообщили в компании «Ромекс», которая возводила объект, здание имеет особый свайный фундамент ввиду наличия сложных грунтов. Обе очереди складского комплекса могут работать как независимо друг от друга, так и совместно, для этого высотные отметки уровня пола в первой и второй очередях совпадают на всех этажах.

Первую очередь распределительного комплекса сдали 30 октября 2020 года. Площадь составляет 38,5 тыс. кв. м, инвестиции — 2,7 млрд рублей. В январе этого года стартовало строительство третьей очереди площадью 46,7 тыс. кв. м, которую хотят ввести во втором квартале 2024 года. На нее потратят — 2,7 млрд рублей. Таким образом, совокупная площадь всех трех объектов в Зеленодольске для компании Ozon превысит 120 тыс. кв. м, при общем объеме инвестиций в 7,2 млрд рублей.

На торжественном открытии президент ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко рассказал о дальнейших планах группы компаний:

— На сегодняшний момент у нас активно идет строительство пятого объекта, который мы планируем сдать во втором квартале следующего года. Также у нас есть планы по развитию бизнеса по республике. Конечно, я думаю, что в следующем году начнем реализовывать еще минимум два проекта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, ГК вложила в Республику Татарстан больше 10 млрд рублей:

— Каждый из объектов является уникальным, потому что он строится по техническому заданию нашего партнера-арендатора. Это тоже непростая площадка. Здесь свайное основание, плюс наши партнеры будут строить мезонин, поэтому здесь повышенные нормативы по нагрузке на пол.

