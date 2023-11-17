Крупный бизнес в Казани столкнулся с дефицитом офисов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на рынке коммерческой недвижимости наблюдается дефицит офисов класса А, которые интересны крупному бизнесу.



Как рассказала полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова, Казань нуждается в десятках тысяч квадратных метров качественной офисной недвижимости, несмотря на то, что предложение на фоне других городов-миллионников выглядит сбалансированным: на долю класса А приходится немногим более 21% качественных площадей в бизнес-центрах, на В+ и В — 78%.

— Есть неудовлетворенный спрос как минимум на 60 тыс. кв. м. Эту площадь рынок может поглотить в течение одного года, — сказала она.

По словам Стрюковой, сейчас на стадии проектирования и строительства находятся шесть объектов, площадь офисов для аренды в которых составит порядка 150 тыс. кв. м. Их введут в эксплуатацию в течение 3 лет, поэтому свободные площади будут поглощать равномерно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко