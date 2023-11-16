«Летай» продолжает ускорять связь и улучшать ее качество в Татарстане

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

В октябре «Летай» продолжил повышать стабильность мобильного интернета и увеличивать его скорость. Улучшения почувствовали и те абоненты, что живут в многоквартирных домах городов, и жители частного сектора в разных районах республики.

В октябре оператор увеличил зону покрытия сети на 22 базовых станциях (БС) в 15 населенных пунктах Татарстана. Так, в Казани улучшили качественные характеристики сети на ул. Кулагина и в центральной части города — на территории Колхозного рынка. Модернизированы БС в Салмачах и Вишневке: вместе с численностью населения в этих поселках быстро растет и трафик интернет-потребления, поэтому необходимо наращивать емкость сети.



В Набережных Челнах добавили приемопередатчики на базовые станции, обслуживающие 59-й комплекс и территории, прилегающие к зданиям на ул. Низаметдинова: школы, МФЦ, магазины и медицинские организации. После модернизации площадок связи мобильный интернет набрал скорость и в Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском, Сабинском районах республики.



Кроме того, оптимизировали имеющееся оборудование в небольших селах и деревнях. Благодаря установке дополнительных передатчиков удалось увеличить скорость мобильного интернета и стабилизировать сигнал связи для абонентов «Летай» в отдаленных поселениях.



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