Минобороны России: США разрабатывают секретную стратегию против оружия массового поражения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министерство обороны России сообщило о том, что в США создается секретная Стратегия противодействия оружию массового поражения. Ведомство ссылается на несекретную часть документа, опубликованную 27 сентября этого года.

Так, по оценкам Пентагона, Россия, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов.

В соответствии со стратегией Россия охарактеризована как источник «острой угрозы» американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

КНР определена в качестве «нарастающего вызова». В документе отмечается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил. Вместе с этим КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз.

Как уточняют разработчики стратегии, приоритетными направлениями деятельности военного министерства Соединенных Штатов являются:

обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения;

безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников, а также создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения.

В Минобороны России подчеркнули, что, отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО), США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе — в наступательных целях.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в июле Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что США уничтожили последний в мире заявленный химический боеприпас. Таким образом, все заявленные запасы химического оружия в мире ликвидированы.

Уже в сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов призвал провести расследование незаконной военно-биологической деятельности США после интервью американского политика. Последний заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают биологическое оружие на Украине, в котором используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов.



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Максим Кокунин