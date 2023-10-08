9 октября пройдут переговоры Сергея Лаврова с Генсеком Лиги арабских государств

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Переговоры главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова с Генеральным секретарем Лиги арабских государств пройдут в Москве 9 октября. Об этом рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.



Несмотря на насыщенную повестку дня, основное внимание на встрече будет уделено арабо-израильскому конфликту.

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. В течение суток в результате ракетных ударов из сектора Газа и действий боевиков в жилых кварталах израильских городов погибли более 600 человек. Более двух тысяч человек ранены, сообщает «Интерфакс».



Власти Израиля приняли решение об эвакуации в течение суток всех своих граждан вблизи границы с сектором Газа. В настоящее время на юге Израиля в городе Кфар-Аза (примерно 5 км от границы с сектором Газа) продолжаются боевые действия.

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Галия Гарифуллина