Реконструкцию моста в казанском поселке Борисоглебское планируют завершить к концу ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реконструкция моста в жилом массиве Борисоглебское может быть завершена к концу ноября. Об этом сообщает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Там уточнили, что строители уже завершили работы по переносу инженерных коммуникаций и возведению подпорных стен моста и конструкций. Еще там установили барьерные ограждения и знаки, а на асфальт нанесли дорожную разметку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом сообщалась, что реконструкция моста через Сухую реку будет завершена в сентябре. Мост протяженностью 40 метров построили в 1975 году. Сооружение связывает Авиастроительный район города с поселком Борисоглебское. Благодаря обновлению ширина сооружения увеличится с 10,5 до 15,6 м — это будет достигнуто за счет расширения двухполосной проезжей части и тротуаров.

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Айрат Назипов