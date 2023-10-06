Казанские разработчики выпустили компьютерную игру, похожую на Atomic Heart

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанские разработчики выпустили в Steam хоррор Noch. Игра напоминает популярный шутер Atomic Heart, сообщили они «Реальному времени».

— Мы посвятили созданию этой дюжины часов геймплея 3,5 года нашей жизни. И это были не самые простые годы, — рассказали разработчики.

По сюжету игры геймерам нужно будет отыскать девочку, которая уничтожила мир. Разработчики обещают игрокам «немного веселых багов».

Российская компания Mundfish выпустила Atomic Heart 21 февраля 2023 года. Сюжет шутера переносит игрока в альтернативную версию CCCР, где революционные научные достижения привели к глобальным, катастрофическим последствиям для человечества.



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Айрат Назипов