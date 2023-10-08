На расчистку территории Астрономической обсерватории в Татарстане потратят 3,7 млн рублей
В Зеленодольском районе Татарстана планируют расчистить территорию Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта почти за 3,7 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.
Работы включают уборку поросли и кустарников. Также подрядчику предстоит вырубить на территории Астрономической обсерватории аварийные деревья.
Заказчик работ — Главстрой Татарстана — заключил контракт с ГУП «Татлизинг». Предприятие должно провести расчистку до 1 декабря 2023 года.
Напомним, в сентябре Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 45-й сессии комитета. Подробнее — в материале «Реального времени».
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