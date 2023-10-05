Вознесенскому тракту в Казани официально присвоили наименование

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Строящемуся в Советском районе Казани Вознесенскому тракту официально присвоили наименование. Решение закреплено постановлением исполкома города.

— Присвоить тракту в Советском районе Казани (на участке от ул. Гвардейской до автомобильной дороги М-7 «Волга») наименование «тракт Вознесенский — Вознесенский тракты», — сказано в документе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Проект Вознесенского тракта «лежал на полке Генерального плана более 50 лет», обращал внимание мэр города Ильсур Метшин. Необходимый коридор для строительства магистрали заложили в 1969 году. К строительству объекта приступили в 2021 году.

Движение по первому участку Вознесенского тракта протяженностью 3,8 километра от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани планируется открыть ко Дню дорожного хозяйства — 15 октября. Не за горами и завершение работ второго этапа, однако все будет зависеть от выделенного финансирования. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина