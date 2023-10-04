Делать покупки в «черную пятницу» собирается половина россиян

Каждый второй россиянин планирует покупать товары во время «черной пятницы». Год назад приобрели нужные вещи на распродаже 43% граждан, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Яндекс Рекламы».

Готовы потратить ту же сумму, что и в прошлом году, четверо из десяти респондентов, большую — почти 20% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году чаще всего на распродаже приобретали одежду и обувь (53%), косметику и парфюмерию (35%), электронику и гаджеты (33%), бытовую технику (31%), товары для дома (28%). Из услуг россияне предпочитали походы в ресторан, кафе и заказ еды на дом (19%), билеты в театр, кино и на концерты (17%), сервисы подписок (16%), услуги в сфере красоты и здоровья (15%), а также абонементы на фитнес и в спортзал (13%).

Напомним, абсолютное большинство россиян — 86% — считают скидку серьезным мотиватором к покупке. Еще 74% добавили, что готовы отложить покупку до акционного предложения.

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Галия Гарифуллина