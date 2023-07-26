Абсолютное большинство россиян считают скидку сильнейшим мотиватором для покупки

Абсолютное большинство россиян — 86% — считают скидку серьезным мотиватором к покупке. Еще 74% добавили, что готовы отложить покупку до акционного предложения, следует из данных опроса «Авито».

В ходе исследования выяснилось, что чаще откладывают покупку до скидочного предложения респонденты в возрасте 18—34 лет. Они же в основном знают о сезонных распродажах.

Оптимальная скидка, по мнению опрошенных, колеблется от 10% до 20%. При этом мужчинам достаточно уменьшения цены на 11—30%. Женщинам же нужна мотивация существеннее — от 31% до 50%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Согласно внутренней статистике, на контакт с продавцом после рассылки скидки выходят 10% новых покупателей. Так, даже небольшое снижение цены дарит ощущение психологического удовлетворения и выгодной сделки, — подчеркнул руководитель коммуникационных продуктов в «Авито» Евгений Троицкий.

Напомним, во время распродажи в честь «черной пятницы» количество покупок татарстанцев возросло более чем в два раза относительно средних показателей ноября. В Wildberries и Ozon сообщили, что интерес покупателей к акции превзошел результаты прошлого года.

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Елизавета Пуншева