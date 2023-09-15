Завершился Конкурс «Бизнес-Прорыв» 2023

Мероприятие началось с приема заявок 14 августа, где участники представили свои бизнес-планы и описали свои достижения. Это был первый шаг на пути к признанию их инновационных подходов и предпринимательского духа.

В конкурсе «Бизнес-Прорыв» были представлены восемь номинаций. В каждой из номинаций были отмечены выдающиеся предприниматели, и это признание несомненно подчеркивает их способности и вклад в развитие бизнеса в России, а также на международном рынке.

1. «Бизнес право» — Победителем стал Олег Лебедев, бизнес юрист, эксперт по финансовому праву и сопровождению сделок с недвижимостью, руководитель правовых департаментов в крупнейших российских компаниях с опытом более 20 лет.

2. «Технологический гений» — Айнур Минбаев, IT-предприниматель, основатель агентства разработки Технаксис, который за 6 лет разработал более 50 IT-проектов для крупного и среднего бизнеса. Айнур также является сооснователем Манибокса.

3. «Лидер в устойчивости и экологии» — Победителем стал Виктор Лебедев, основатель международной компании SPL и соучредитель компании RSV, который также заслужил место в генеральном совете Деловой России.

4. «E-com герой» — Павел Загоруйко, IT-предприниматель и основатель компании ИМСКЛАД, является международным экспертом в сфере электронной коммерции.

5. «Международный масштаб» — Сергей Косенко, серийный предприниматель, CEO Habibi Estate, бизнес наставник и эксперт по продвижению бизнеса в социальных сетях и новых медиа.

6. «Цифровизация бизнеса» — Алексей Кравченко, чья бизнес-карьера включает в себя создание сети юридических бюро и создание IT-компании по национальной безопасности, обслуживающей заказчиков включая Министерство Энергетики РФ, банки и коммерческие компании.

7. «Бизнес-легенда» — Вячеслав Пимурзин, основатель и управляющий партнер «Доступного офисного фонда», который на протяжении многих лет проводит реконцепцию и редевелопмент коммерческих площадей.

8. “Лидер продаж” — Сергей Шелковый, топ менеджер ООО «МСКСИТИ». Эксперт в построении отделов продаж. Выстроил отдел продаж в компании и способствует развитию рынка обучения в автошколах в России и за ее пределами.

Победители Конкурса «Бизнес-Прорыв» 2023 получили заслуженное признание и награды за свои выдающиеся достижения. Эти награды включили в себя не только почетные звания и сертификаты, но и денежные вознаграждения, а также обучения от партнеров и спонсоров. Такие награды подчеркивают важность и ценность инноваций и предпринимательства, стимулируя не только победителей, но и всю бизнес-среду стремиться к новым высотам и достижениям.

Каждый участник получил не только возможность продемонстрировать свой бизнес, но и ценные знания о том, как создать и развить успешное предприятие, благодаря выдающимся спикерам, выступившим на мероприятии.