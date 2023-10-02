Авито создал игру о безопасности в интернете для детей, подростков и их родителей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Авито

Авито запустил собственную обучающую игру «Стражи Авито» для трех возрастных групп: детей, подростков и взрослых. Об этом объявил топ-менеджмент компании в пятницу в рамках старта «Цифрового диктанта». Демонстрация игры прошла во время торжественных мероприятий в офисах Авито в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ходе родительского форума о цифровой безопасности в лагере «Орленок». В разработке приняли участие олимпиадники, студенты и школьники. Они помогли протестировать игру и создать персонажей, которые максимально близки аудитории. По сюжету герой перемещается в сказочном пространстве и помогает его жителям решать непростые вопросы безопасности, побеждая главного злодея и его приспешников. В этом ему помогают знания о правилах и технологиях цифровой гигиены, которые он узнает, добывая артефакты, а закрепить знания поможет тест в конце каждого уровня. А самые «безопасные» игроки смогут получить подарки: промо-коды на цифровые сервисы.

В основе сценария игры-раннера лежат ключевые правила онлайн-общения и шопинга: общаться в защищенном канале, не переводить предоплату, не передавать персональные данные и данные платежных счетов. Обходя препятствия и встречающихся на пути противников, а также добывая сказочные артефакты и пользуясь подсказками добрых помощников, герой вспоминает эти правила, узнает о технологиях, которые помогают защитить себя в интернете, и учится их применять. Каждый уровень заканчивается интеллектуальным квизом: чтобы пройти дальше, нужно правильно ответить на вопросы главного злодея, закрепив полученные знания. Ответив верно на вопросы каждого из трех этапов, можно получить приз — промо-код на один из цифровых сервисов, в числе которых Авито Доставка и Автотека.

предоставлено realnoevremya.ru Авито

Разработчики создали три версии игры в единой стилистике — для детей 6—11 лет, подростков 12—18 лет, а также взрослых от 18 лет и старше. Каждый сценарий на сегодняшний день имеет три уровня, но создатели обещают продолжить развитие «Стражей Авито» в будущем, добавляя новые игровые ситуации и расширяя область знаний игроков о безопасности в интернете.

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К подготовке игры Авито привлек школьников и студентов-олимпиадников, изучающих и уже занимающихся разработкой игр на разных платформах. Ребята тестировали, отлавливали баги и давали рекомендации к механикам уровней и сюжету, возраст участников был от 12—20 лет — целевая аудитория для тестирования. Так команда проекта смогла сделать игру еще более динамичной и интересной для молодой аудитории, способной удерживать интерес не только во время прохождения основного сценария, но и на этапе проверки знаний в форме квиза.

Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Авито: «Нам нравится находить новые инструменты, которые помогают рассказать взрослым и детям о правилах безопасного поведения в интернете. Игра — отличный способ привлечь разновозрастную аудиторию и сделать процесс обучения легким и интересным. Мы уже запускали раннер с правилами безопасности в «Телеграме», и теперь пошли дальше — новая игра будет развиваться, усложняться, и для ее прохождения уже недостаточно быть внимательным на дистанции, важно запомнить правила и ответить на вопрос квиза. Мы уверены, что проверять знания и делать ошибки лучше в такой же игровой форме, чтобы на практике быть уже полностью готовым к возможной встрече с нестандартными ситуациями».



Чтобы узнать условия участия, пройти игру и получить возможность выиграть призы, нужно зайти на специальный лендинг https://safetygame.avito.com/, авторизоваться одним из предложенных способов и выбрать подходящий по возрасту сценарий. Количество призов ограничено.

