Более 1,6 млн жителей новых регионов России получили полисы ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 1,6 миллиона жителей новых регионов страны уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время идет активная работа по интеграции системы здравоохранения новых регионов в общую систему страны. Программы, разработанные для новых субъектов, многогранны, подкреплены финансированием.

Напомним, в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах для определенных категорий россиян по полису обязательного медицинского страхования.



Бесплатные лекарства смогут получать граждане с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным будет предложена скидка — ее размер будет зависеть от группы лекарственного препарата или прав на льготы.

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Максим Кокунин