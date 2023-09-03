В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах для некоторых категорий россиян по ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В осеннюю сессию внесут законопроект о бесплатных лекарствах для определенных категорий россиян по полису обязательного медицинского страхования, сообщил в своем telegram-канале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).



По его словам, бесплатные лекарства смогут получать граждане с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным будет предложена скидка — ее размер будет зависеть от группы лекарственного препарата или прав на льготы.

— Это позволит обеспечить лекарствами всех нуждающихся россиян. Тем более что средний чек в аптеке в 2023 году уже вырос на 15% по сравнению с 2022-м, — сказал Чернышов.

Затраты будут компенсироваться из Фонда обязательного медицинского страхования.

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Маргарита Головатенко