Благоустройство общественных пространств Татарстана выполнено на 85%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Благоустройство общественных пространств Татарстана выполнено на 85%. Из 68 объектов в работе у подрядчиков находятся 48, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, на текущей неделе завершены работы на 4 объектах в Агрызском, Кайбицком, Аксубаевском и Тукаевском районах.

Кроме того, ведется строительство ряда объектов по линии республиканских программ. Это 2 крытых футбольных манежа из 4 — готовность в целом составляет 95%. На этой неделе завершено строительство объекта в селе Актаныш. По шести детским оздоровительным лагерям работы выполнены на 79%, добавил он.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в Казани завершилось благоустройство Юнусовской площади и «Сада рыбака».



В «Саду рыбака» воссоздали статую и фонтан. На Юнусовской площади благоустроили три сквера — «Сад любви», «Сад танца» и сад «Майдан».

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Максим Кокунин