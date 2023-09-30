В Армении могут отключить российские телеканалы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Депутат фракции «Гражданское соглашение» в Национальном собрании Армении Лусине Бадалян заявила, что власти обсуждают возможность прекращения вещания в республике российских телеканалов. Об этом сообщает ТАСС.

— Каким бы ни было решение, соответствующие ведомства сделают по этому поводу заявление, — сказала она.

По ее словам, эта тема в Армении якобы обсуждается уже давно.

— Даже на пленарных заседаниях Национального собрания вопрос поднимался, общественность это видела. Каждый раз, когда обсуждается вопрос, связанный с телевидением, всегда поднимается этот вопрос, — рассказала она, отметив, что материалы российских телеканалов являются «угрозой безопасности государства».

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что структуры безопасности, в которых в настоящее время состоит его страна, являются неэффективными.

— Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении, — сказал он.

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Максим Кокунин