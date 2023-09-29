Рустам Минниханов подписал закон о продлении налоговых льгот для разработчиков ПО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, продлевающий для разработчиков программного обеспечения налоговые льготы. Они будут действовать до 1 января 2027 года.

Налоговой льготой могут воспользоваться резиденты технопарка в сфере высоких технологий, у которых не менее 90% их дохода составили доходы от разработки компьютерного ПО, консультаций в этой сфере, прочих сопутствующих услуг и деятельности в области информтехнологий. Размер ставок — 1% и 5%.

Изменения внесли в закон Татарстана «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Они вступят в силу с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект о продлении льготных налоговых ставок для резидентов технопарка в сфере высоких технологий 14 сентября. С докладом перед депутатами выступил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Он напомнил, что сниженные ставки для резидентов технопарка в сфере высоких технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения, ввели с 1 января 2021 года для поддержки ИТ-компаний. Прекратить действие они должны были с начала следующего года.

— Несмотря на выпадающие доходы при предоставлении налоговых преференций в краткосрочной перспективе, данная мера поддержки будет способствовать сохранению и умножению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе, — заверил Айрат Хайруллин.



Он обратил внимание, что за 2,5 года ее применения в Татарстане получена налоговая выручка в размере 7 млрд рублей. В 2021 году она составила 1,5 млрд рублей, в 2022-м — 2,5 млрд рублей, в 2023-м — 2,9 млрд рублей.

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Татьяна Демина