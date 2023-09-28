Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 10 грузовиков с гуманитарной помощью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из Казани в подшефные Татарстану города в Луганской Народной Республике — Лисичанск и Рубежное — отправили еще десять грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом в своем telefram-канале сообщил раис республики Рустам Минниханов.

В состав гуманитарного груза вошли не только продукты питания, но и учебники для школьников, теплая одежда и постельные принадлежности. По словам Рустама Минниханова, «это то, что сейчас остро необходимо людям» в Лисичанске и Рубежном.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, гуманитарную помощь из Татарстана в подшефные города отправляют регулярно. В августе из Казани в Лисичанск и Рубежное на пяти грузовиках отвезли 85 тонн продуктов, бытовой химии, инструментов, стройматериалов, товаров для новорожденных и книг.

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Татьяна Демина