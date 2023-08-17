Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили 85 тонн гуманитарного груза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из Казани отправили очередную партию гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Пять грузовиков доставят туда 85 тонн груза.

Впервые из столицы Татарстана в подшефные Лисичанск и Рубежное доставят товары для новорожденных. Жители городов получат также книги.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В качестве гуманитарной помощи из Казани также отправили продукты питания, бытовую химию, инструменты и стройматериалы. Свой вклад в формирование груза внесли как горожане, так и компании.

В общей сложности с ноября 2022 года из столицы Татарстана в подшефные города отправили 1100 тонн гуманитарного груза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гуманитарную помощь в Лисичанск на этой неделе отправили и из Набережных Челнов. Она предназначена для полевой кухни и должна помочь обеспечить горячим питанием не только жителей города, но и ближайших территорий.



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Татьяна Демина