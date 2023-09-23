В Татарстане утонул 36-летний мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На озере Подборное в Нижнекамском районе Татарстана утонул 36-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, водолазы искали его тело больше трех часов.

— Температура воды на данный момент уже не соответствует требованиям безопасности и составляет не более 12-13 градусов. Купание в такой воде может привести к переохлаждению, спазмам, судорогам и в итоге — к утоплению, — рассказали в ведомстве.

По состоянию на 7 сентября, в Татарстане с начала купального сезона утонули 53 человека, шесть из которых — дети. Удалось спасти 31 человека, в том числе 11 несовершеннолетних.

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Айрат Назипов