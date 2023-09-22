Тарифы на услуги ЖКХ в России поднимут почти на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся на 9,8%. Такие данные опубликованы в прогнозе Минэкономразвития.

— С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4 процента, — говорится в документе.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг прошла 1 декабря 2022 года. Хотя изначально ее планировалось провести 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов