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В Казани за субботу в ДТП пострадали три человека, один погиб

08:26, 17.09.2023
В Казани за субботу в ДТП пострадали три человека, один погиб
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в субботу, 16 сентября, произошло 124 ДТП, в одном из них погиб человек, сообщили в ГИБДД по городу.

Пострадали в авариях три человека: два случая — наезд на пешеходов, один — столкновение. В случае с погибшим тоже был наезд.

За субботу в Казани задержали десять пьяных водителей и три водителя без прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили пять граждан.

13 сентября в Казани на улице Беломорской произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, он скончался в больнице.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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