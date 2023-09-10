Строительство коттеджей подорожало в России почти на 30%

В последние месяцы в России на 20—30% увеличилась стоимость строительства коттеджей, рассказали «Известиям» девелоперы.



Эксперты связывают это с ростом цен на стройматериалы: с начала года только стоимость газобетонного блока за июль и август выросла на 15%, а всего с января — на 20—25%. Стоимость строительства дома из газобетона выросла в среднем на 20%, так как материалы составляют до 50% от сметы в зависимости от проекта, сообщил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Материалы зарубежных производителей подорожали в связи с ослаблением рубля, увеличился и срок доставки таких материалов. Выросли цены и на отечественную продукцию, хоть и не столь значительно, отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова.



В строительной компании «Дачный сезон» отмечали, что к октябрю в России на 20% может увеличиться стоимость строительства загородных домов. Аналитики связывают такую тенденцию с сокращением запасов стройматериалов у российских застройщиков, повышением стоимости сырья и энергии на фоне колебаний курса рубля, а также ростом спроса на рынке.

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Маргарита Головатенко