«Нас не услышали»: гендиректор «Алабуги» рассказал о желании собирать китайские машины в 2006 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев выразил мнение, что текущих проблем в отечественном автопроме можно было бы избежать, если бы 17 лет назад различные министерства откликнулись на инициативу татарстанской команды по сборочному производству в республике китайских автомобилей.

В беседе с «Реальным временем» он рассказал, что в 2006 году крупная китайская частная автомобилестроительная компания Great Wall Motors могла стать резидентом «Алабуги».

— В тот момент наша команда была молодой, неопытной и оптимистичной, мы инвестировали огромную энергию в то, чтобы убедить, что это не примитивные автомобили, у них есть будущее. Но в Минэкономразвития и Минпромторге России нас не услышали. Сказали, что есть европейские автомобили, есть американские, которые лучше. Наверное, на тот момент это было так, — рассказал он нам.

Шагивалеев считает, тогда решение не было принято, но если бы к ним прислушались, то локализация производства автомобилей была бы на уровне 90% и санкционное давление в этой области воспринималось бы легче.

— Вот, например, Россия производит много металла, если нам объявят по нему санкции, то мы будем улыбаться им в ответ, Россия производит много зерна, если нам объявят по нему санкции, то мы будем улыбаться в ответ, также и по автомобилям. Страна должна много их производить, чтобы улыбаться в ответ, — сказал он.

Экспорт легковых и грузовых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года вырос в 5,5 раза. Так, в период с января по июнь Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. автомобилей. Доля китайского автопрома в российском импорте автомобилей превысила 70%.



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Айрат Назипов