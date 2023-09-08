Сегодня в Казани облачно и до +15 градусов

В Казани в пятницу, 8 сентября, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +13—15 градусов. Ветер северный, северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +12 до +17°С.

По предварительному прогнозу, в субботу, 9 сентября, ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +16—21°C.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин