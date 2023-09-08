Водители Казани рассказали о наиболее и наименее важных системах безопасности в автомобиле

Электронные системы безопасности используют 39% водителей Казани. Больше всего горожане ценят систему контроля слепых зон, меньше всего — систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля, выяснили аналитики «Автотеки».

Самой полезной для водителя систему контроля слепых зон считает почти половина казанцев (45%), систему автономного экстренного торможения — треть (33%). Также респонденты отметили важность антипробуксовочной системы (31%), автопарковщика (24%) и системы электронного контроля устойчивости (17%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ненужными казанцы назвали систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля (24%), систему «старт-стоп» (22%) и автопарковщика (19%).

Несколько раз в неделю электронными системами безопасности пользуются 20% водителей, несколько раз в месяц — 13%. Игнорируют их лишь 6% горожан.



Напомним, в России с 1 сентября вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору водителя. Видеорегистраторы и крепления для телефона в список исключений не попали.



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Галия Гарифуллина