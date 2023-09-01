В России изменились правила размещения гаджетов на лобовом стекле машины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России с 1 сентября вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле автомобиля, если они мешают обзору водителя. Информация опубликована в тексте постановления кабмина.

В документе сказано, что эксплуатация транспортных средств запрещается, если на лобовом стекле установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. В перечень исключений попали: зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны и нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

Видеорегистраторы и крепления для телефона в список исключений не попали.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Каждый десятый казанец, стоя в автомобильных пробках, отвлекается на телефон. Еще порядка 9% водителей слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Подавляющее большинство слушает музыку — 43%.

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Айрат Назипов