Экологи заподозрили казанский исполком в загрязнении озера Светлого

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники Минэкологии Татарстана выявили факт сброса сточных вод в озеро Светлое Кировского района Казани. Как рассказали в пресс-службе ведомства, за данный инцидент несет ответственность казанский исполком.

— По данным кадастровой карты, очистные сооружения находятся на балансе исполнительного комитета города Казани. В адрес исполкома было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, — сказано в сообщении министерства.

Экологи отобрали пробы природной воды в озере. По результатам количественного химического анализа было выявлено превышение по железу в 1,6 раза, по химическому потреблению кислорода — в 2,7 раза.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Месяц назад в Минэкологии Татарстана подтвердили факт загрязнения озера Средний Кабан Вахитовского района Казани. Инспекторы выявили несколько труб, которые выведены через забор строящегося объекта, рядом с озером. В министерстве отобрали пробы воды с источника сброса и из самого водного объекта.

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Айрат Назипов