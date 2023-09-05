В Мордовии изменят название центральной избирательной комиссии
Название Центральной исполнительной комиссии Мордовии теперь будет звучать как «Избирательная комиссия Республики Мордовия». Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Депутаты Госсобрания республики на очередной сессии приняли решение изменить название Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия на «Избирательную комиссию Республики Мордовия».
Напомним, Центральная избирательная комиссия Татарстана не планирует менять название. В пресс-службе ЦИК РТ заявили, что наименование комиссии «носит исторический характер и полностью соответствует требованию федерального законодательства».
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