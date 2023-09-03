СМИ: в Швеции прошла еще одна акция сожжения Корана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В шведском городе Мальмё прошла еще одна акция сожжения Корана, сообщил телеканал SVT.



Акцию провел иммигрант иракского происхождения Салван Момика, она состоялась на одной из городских площадей. Акцию посетили порядка 200 человек. Телеканал описал обстановку на месте как «напряженную» и «временами агрессивную».

Несколько присутствующих предприняли попытки прорваться к организатору манифестации, их задержали сотрудники шведской полиции. В связи с этим Момика был вынужден завершить акцию раньше запланированного времени и покинуть площадь в сопровождении полицейских.

Участившиеся в мире провокационные акции против ислама и сожжения Корана тестируют мусульманское общество и направлены против традиционных ценностей, считает председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов полагает, что мировые мусульманские организации прикладывают недостаточно усилий для предотвращения распространения акций сожжения Корана.



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Маргарита Головатенко