Роскомнадзор может начать блокировать сайты с инструкциями по обходу ограничений

Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России, сообщает RT со ссылкой на документ.



Обсуждение проекта планируется провести до 15 сентября.

С начала проведения военной специальной операции Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 200 тысячам ресурсов с фейками о СВО и дискредитацией армии.



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Маргарита Головатенко