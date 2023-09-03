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Роскомнадзор может начать блокировать сайты с инструкциями по обходу ограничений

15:26, 03.09.2023
Роскомнадзор может начать блокировать сайты с инструкциями по обходу ограничений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роскомнадзор может начать блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России, сообщает RT со ссылкой на документ.

Обсуждение проекта планируется провести до 15 сентября.

С начала проведения военной специальной операции Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 200 тысячам ресурсов с фейками о СВО и дискредитацией армии.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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