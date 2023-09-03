Правительство России: решение об отзыве посла Нигерии не скажется на отношениях стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение об отзыве или замене посла Нигерии в России не скажется на отношениях между странами, заявили ТАСС в посольстве РФ в Нигерии.



— При правильном и качественном межгосударственном диалоге такие события, как временное отсутствие посла или его замена, никак не влияют на сами отношения, — указали там.

В правительстве расценили организационные меры нигерийских властей в этом контексте как «часть рабочего рутинного процесса».

Нигерия отзывает всех послов страны со всего мира, такое распоряжение дал президент Бола Тинубу. Власти приняли соответствующее решение после анализа ситуации в нигерийских диппредставительствах. Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи.

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Маргарита Головатенко