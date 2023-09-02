МОК: российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх 2023 года

Российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

— Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам, — приводит агентство слова представителей МОК.

Напомним, в июле сообщалось, что до 500 российских и белорусских спортсменов смогут выступить на летних Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин